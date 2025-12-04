Juliana Gutiérrez, hermana de ‘Fico’, liderará lista de Creemos: “Llevo 26 años en este ejercicio”

Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana menor del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ha anunciado su aspiración al Senado de la República. Gutiérrez, quien previamente trabajó en el sector privado, explicó que su incursión en la política se debe a su interés en el servicio y la ayuda a los demás, una vocación que ha cultivado a través de causas sociales.

Gutiérrez ha acompañado a su hermano Federico en su trayectoria política durante 26 años, desde su participación en el Consejo Municipal de la Juventud. Su principal motivación para llegar al Senado es la niñez del país, inspirada por sus hijos, Gerónimo (fallecido hace 13 años a causa de cáncer de próstata) y Alicia, de 11 años.

“Yo también 26 años caminando al lado de Federico en este ejercicio acompañándolo desde que decidió ir al Consejo Municipal de la Juventud y la política me ha gustado, he sido una persona que me he dedicado desde lo personal a servir con unas causas sociales que yo he tenido y he entendido que la política es esto, la política es servir y ayudarle a los demás y por eso hoy quiero dar este paso también a llevar estas voces por familias, niños, mujeres que también nos necesitan y llevar a ‘Creemos’ también a otras instancias y apoyar este proyecto político nacional que tenemos", expresó.

Ante las críticas sobre su parentesco con el alcalde, Gutiérrez afirmó que ser hermana de Federico la honra y que comparten los mismos valores y visión por el país. Defendió su derecho como ciudadana colombiana a aspirar al Congreso.

Respecto a su hermano, confirmó que Federico Gutiérrez no aspira a la presidencia en esta ocasión debido a su actual cargo como alcalde de Medellín. Sin embargo, reveló que el proyecto político nacional de ‘Creemos’ busca llevar a Federico a la presidencia en el año 2030.

Sobre los enfrentamientos entre su hermano y Daniel Quintero, Gutiérrez manifestó que recibieron una ciudad “completamente destrozada” y que Federico la ha recuperado. Expresó su confianza en que estas buenas prácticas implementadas en Medellín podrán ser replicadas en Colombia. Gutiérrez se inscribirá en la lista al Congreso a las 11 de la mañana.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo