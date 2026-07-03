¿Quién es Fabio Arjona? Perfil del ministro de Ambiente de De La Espriella

Abelardo de la Espriella continúa desvelando su gabinete para iniciar su periodo presidencial, pues este 2 de julio anunció que Fabio Arjona asumirá como su ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los ministros designados, entre los que se encuentran ya anunciados Miguel Gómez Martínez, Rodrigo Lara, Viviane Morales y Fabio Arjona asumirán su cargo el 7 de agosto de 2026.

¿Quién es Fabio Arjona? Estudios y Experiencia

Fabio Arjona Hincapié es un biólogo marino graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el cual lleva 20 años liderando altos cargos ambientales a lo largo de su carrera.

Fue subdirector técnico de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge de 1983 a 1990, para luego ocupar el cargo de director general hasta 1992.

de 1983 a 1990, para luego ocupar el cargo de director general hasta 1992. Posteriormente lideró sus esfuerzos como consultor del Banco Mundial en países como Argentina, Paraguay, Perú y Honduras hasta el año 2000. Asimismo, durante este periodo fue viceministro del ambiente de 1997 a 1998.

en países como Argentina, Paraguay, Perú y Honduras hasta el año 2000. Asimismo, durante este periodo fue viceministro del ambiente de 1997 a 1998. Finalmente, desde 2001 en adelante fue el director y vicepresidente de Conservation International sede Colombia, una organización internacional encargada de promover, apoyar y fortalecer actividades y proyectos a favor del medio ambiente en el territorio Colombiano.

Durante la gestión de Arjona, Colombia alcanzó anticipadamente la meta 30×30, un compromiso global por proteger y gestionar de manera efectiva al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales y océanos de la Tierra para el año 2030.

¿Cuáles serán los desafíos del nuevo MinAmbiente?

Fabio Arjona sucederá a Irene Velez en el cargo ministerial. Según un comunicado compartido por Defensores de la Patria, entre sus desafíos está la consolidación del ABC, es decir:

Protección del agua, la biodiversidad y las comunidades.

Articulación de políticas que reduzcan la pobreza y las necesidades insatisfechas.

Realizar estrategias educativas de protección ambiental.

Atracción de inversión extranjera para la protección de la naturaleza en Colombia.

Otro de los desafíos más importantes será mantener el equilibrio ecológico tras las medidas de fracking anunciadas por De La Espriella, en búsqueda de reactivar el sector energético local.

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