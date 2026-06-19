Paola Holguín renunció al Centro Democrático tras manifestar diferencias con el partido

La saliente senadora y exprecandiata presidencial Paola Holguín renunció este jueves, 18 de junio, al partido Centro Democrático.

La decisión llega luego de que hubiese expresado públicamente diferencias con la colectividad. Esto, tras el proceso interno por el cual se escogió a Paloma Valencia como candidata presidencial y tras no recibir el aval para buscar la reelección en el próximo cuatrienio.

En las últimas semanas, y de cara a la segunda vuelta presidencial, Holguín ha hecho una campaña activa por el candidato Abelardo de la Espriella.

Al igual que ella, la senadora María Fernanda Cabal también ha manifestado molestias similares con el partido Centro Democrático. Incluso, estaría entre sus planes fundar una nueva colectividad.

Holguín se despidió de sus copartidarios con este mensaje a través de los chats internos de la bancada: “Gracias de todo corazón por tantos años, luchas, dolores, sueños y alegrías. Pido excusas por los errores que en mi humana condición haya cometido”.