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06 jul 2026 Actualizado 15:28

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Política

Jorge Eduardo Mora López será el nuevo ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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