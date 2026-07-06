Este es el perfil del general (r) Mora, nuevo MinDefensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al general en retiro Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa. Mora venía liderando el proceso de empalme de esa cartera y ahora asumirá uno de los ministerios clave del próximo Gobierno.

Mora es mayor general en retiro del Ejército Nacional y cuenta con más de 36 años de experiencia en seguridad y defensa, con énfasis en planeación estratégica, inteligencia, seguridad pública, conflictividad territorial y operaciones conjuntas e interinstitucionales, según su hoja de vida.

Dentro de su trayectoria se destaca que fue comandante de la Octava División del Ejército, comandante de la División de Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares y director del Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales.

También fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, asesor de Planeación Estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, director de Operaciones Especiales del Ejército y comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico.

En su formación académica registra estudios en gestión de defensa, comando y estrategia en el Collège Interarmées de Défense de París; una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra; estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes y formación de Comando y Estado Mayor en Fort Benning, Estados Unidos.