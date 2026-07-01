¿Quién es Miguel Gómez Martínez? Perfil del ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 30 de junio que ha designado al economista Miguel Gómez Martínez como su ministro de Hacienda, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

A través de un comunicado, De la Espriella destacó que Gómez Martínez ha tenido una importante carrera como “economista, exvicecontralor general de la República, expresidente del banco estatal de comercio exterior Bancóldex y de Fasecolda”.

Además, advirtió que la misión de Gómez Martínez será lograr la recuperación de la confianza institucional”, la defensa de los recursos públicos y la organización de las finanzas públicas “con transparencia, disciplina y responsabilidad”.

Este anuncio, que se conoció después de que De la Espriella presentara el equipo que liderará la transición con el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, es el segundo nombre confirmado del próximo gabinete. La semana pasada, el presidente electo anunció al abogado Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior.

En estos momentos, el presidente electo De la Espriella avanza en la conformación del gabinete que lo acompañará durante el inicio del período 2026-2030.

¿Quién es Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado?

El economista Miguel Gómez Martínez, de 65 años, es una figura cercana al conservatismo y a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado cargos tanto en el sector público como en el privado.

Entre 2010 y 2014, Miguel Gómez Martínez fue representante a la Cámara por Bogotá en las listas del Partido de la U. Antes de eso, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe, fue embajador de Colombia en Francia entre julio de 2002 y noviembre de 2006.

Entre 1998 y 2002, fue presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) y de 1994 a 1996 fue vicecontralor general de la República de Colombia.

Entre su trayectoria también se ha destacado por haber sido presidente de Asocolflores, haber sido asesor económico de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Comercio Exterior, presidente de Fasecolda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de economía en el Cesa.

Además, Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París y cuenta con una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política de la misma universidad.

También es “delfín” del Partido Conservador, pues es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado.

Su llegada a la campaña de Abelardo de La Espriella está muy ligada a su hermano, el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, partido que otorgó el coaval a la candidatura de Abelardo de La Espriella.

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