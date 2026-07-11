Indalecio Dangond Baquero, nuevo ministro de Agricultura del gobierno de Abelardo de la Espriella

“He designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro”, indicó en su cuenta de ‘X’, el electo presidente Abelardo De La Espriella.

El hombre que manejará esa cartera tiene 62 años, es barranquillero, amante de la cultura y del folclor vallenato. Columnista en nueve periódicos regionales; experto en financiamiento agropecuario, desarrollo rural y dice que siente “un profundo y genuino amor por el campo”.

En su perfil destaca que tiene claros tres aspectos que serán fundamentales para desarrollar, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de sus tierras y el impulso de la construcción de distritos de riego porque “la agricultura se escribe con agua”.

Dangond Baquero asegura que es necesario realizar un censo nacional agropecuario y movilizar un relevo generacional que le permita al campo seguir ‘cultivando’ agricultores tecnificados a través de 700 escuelas de emprendimiento rural.

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