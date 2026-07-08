Omar Bula Escobar, nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: sumistrada

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó al profesor Omar Bula Escobar como su ministro de Relaciones Exteriores.

Bula Escobar viene de la academia y cuenta con más de 20 años de experiencia en diplomacia internacional, servicio humanitario y gestión de crisis en escenarios de guerra, hambre, salud pública y conflictos políticos.

Quién sería el nuevo canciller de De la Espriella fue profesor de la Sergio Arboleda, la misma universidad de la que es egresado el nuevo mandatario.

Según informó el equipo de Abelardo de la Espriella, ha trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma.

”Su misión será liderar una reingeniería de la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo, la eficiencia, la ciberdiplomacia, el comercio, la defensa del interés nacional y el reposicionamiento del país como actor serio en el hemisferio”, dijeron desde el equipo de Gobierno.

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