Las deudas de las EPS ponen contra las cuerdas a clínicas y hospitales: ya suman $41,5 billones

Las deudas del sistema de salud siguen creciendo y las señales de recuperación aún no aparecen. Un nuevo análisis del centro de pensamiento Así Vamos en Salud reveló que las EPS acumulan 41,5 billones de pesos en cuentas por pagar, una cifra que refleja la presión financiera que enfrenta el sector y que hoy afecta directamente sobre clínicas, hospitales, laboratorios y demás prestadores de servicios.

Lo más preocupante es que 38,4 billones de pesos, equivalentes al 92,6 % de esa cartera, permanecen en mora, es decir, corresponden a obligaciones que no han sido pagadas dentro de los plazos establecidos. En pocas palabras, esto significa que buena parte de las instituciones que atienden a los pacientes continúan esperando recursos que necesitan para sostener su operación diaria.

Aunque estas cifras parecen lejanas para los usuarios, sus efectos se sienten en todo el sistema. Cuando las EPS retrasan los pagos, las IPS deben asumir durante más tiempo los costos de consultas, cirugías, medicamentos, hospitalizaciones y tratamientos, mientras esperan que esos recursos lleguen.

Según el informe, este escenario reduce la liquidez de los prestadores, limita su capacidad para cubrir gastos de funcionamiento y aumenta la presión sobre la prestación oportuna de los servicios de salud.

Las EPS intervenidas enfrentan el panorama más crítico

El estudio muestra que la situación es aún más delicada entre las EPS que hoy permanecen bajo medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud.

Estas entidades concentran 27,3 billones de pesos en cuentas por pagar y prácticamente toda esa deuda, el 97,6 %, se encuentra en mora. A esto se suma que administran la atención de 23,1 millones de afiliados, es decir que casi uno de cada dos colombianos vinculados al sistema de salud está afiliado a una EPS intervenida o bajo vigilancia especial.

Las cuentas siguen en rojo:

El deterioro financiero tampoco se limita a las EPS intervenidas. El informe evidencia que el patrimonio neto del conjunto de las entidades llegó a -18,22 billones de pesos durante el primer trimestre de 2026, una cifra que refleja que, en conjunto, las deudas superan en gran parte el valor de los bienes y recursos con los que cuentan las aseguradoras para responder por sus obligaciones.

Cinco EPS justamente intervenidas, concentran el 74 % del patrimonio negativo del sistema: Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud, lo que demuestra que el problema financiero está altamente concentrado, aunque también existen señales de deterioro en otras entidades que no se encuentran intervenidas.

Gastan más de lo que reciben:

Otro indicador que preocupa es la llamada siniestralidad, que mide cuánto dinero deben destinar las EPS para cubrir la atención en salud y sus gastos de funcionamiento.

Durante el primer trimestre de 2026 este indicador alcanzó el 105,6 %, el nivel más alto de los últimos años analizados, según indica el informe. Traducido a un lenguaje sencillo, significa que por cada 100 pesos que ingresan al sistema, las EPS terminan gastando cerca de 106 pesos, una diferencia que continúa ampliando las pérdidas financieras.

En las EPS intervenidas la situación es todavía más compleja, pues ese indicador llegó al 117,8 %, reflejando que el gasto supera ampliamente los recursos que reciben.

Uno de cada dos afiliados está en una EPS con medidas especiales

El análisis también advierte que 23,1 millones de personas, equivalentes al 46 % de todos los afiliados al sistema, hoy pertenecen a una EPS que se encuentra bajo intervención, recuperación o vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud.

Para Así Vamos en Salud, este panorama demuestra que las dificultades financieras dejaron de ser un problema aislado de unas pocas entidades y hoy representan un desafío para la sostenibilidad del sistema de salud en conjunto.