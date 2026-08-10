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10 ago 2026 Actualizado 13:52

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Política

De la Espriella convocó al Comité Nacional para Manejo de Desastres tras fuerte temblor en Colombia

Colombia&#039;s new President Abelardo de la Espriella delivers a speech at the Pichincha Battalion after swearing in, in Cali, Colombia, on August 7, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Colombia's new President Abelardo de la Espriella delivers a speech at the Pichincha Battalion after swearing in, in Cali, Colombia, on August 7, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

Colombia&#039;s new President Abelardo de la Espriella delivers a speech at the Pichincha Battalion after swearing in, in Cali, Colombia, on August 7, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el fuerte temblor en Colombia: “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar (…) También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, dijo.

En desarrollo...

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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