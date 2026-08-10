De la Espriella convocó al Comité Nacional para Manejo de Desastres tras fuerte temblor en Colombia
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el fuerte temblor en Colombia: “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar (…) También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, dijo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...