EN VIVO🔴 Cómo van las elecciones presidenciales Colombia 2026; Últimas noticias y segunda vuelta

Los colombianos volverán a las urnas este domingo 21 de junio de 2026 para definir quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030.

La segunda vuelta fue necesaria debido a que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos en la primera jornada celebrada el pasado 31 de mayo de 2026. En esta jornada, el candidato Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, obtuvo la mayor votación con 10.361.499 votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ocupó el segundo lugar con 9.688.361 votos (40,90 %).

Las votaciones se llevarán a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Si son las 4:00 p. m., podrá ejercer el derecho al voto, si el jurado de mesa alcanzó a recibir su cédula de ciudadanía.

La jornada electoral en el exterior inició el lunes 15 de junio y finalizará el domingo 21 de junio. Esta medida responde a lo estipulado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y el Decreto 1620 de 2017, que dispone que el periodo de votación para residentes en el exterior debe estar abierto durante una semana, de lunes a domingo.

Prohibiciones y horarios para el control del orden público

Con el fin de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0612 de 2026, mediante el cual estableció las medidas especiales para el proceso electoral.

Entre esas se destaca el cierre de fronteras desde el sábado 20 de junio a las 6:00 a. m. e irá hasta el lunes 22 de junio, a la misma hora. La ley seca que se aplicará entre las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio y las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio.

En materia de movilidad, el Gobierno también prohibió de manera tajante que las alcaldías restrinjan la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero). Según el ministro Benedetti, esta es una orden directa de presidencia.

Respecto al uso de dispositivos eléctricos en los puestos de votación, el decreto establece que queda estrictamente prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Para los ciudadanos comunes, el uso del celular solo se permitirá con el fin exclusivo de mostrar la cédula de ciudadanía en formato digital al jurado de votación.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el orden de la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, que definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así las cosas, la ubicación será la siguiente:

Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Conviene mencionar que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Ampliar Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Cerrar

🔴 Cómo van las elecciones presidenciales Colombia 2026: minuto a minuto

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