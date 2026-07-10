Gabinete de Abelardo De la Espriella: ¿Qué ministerios faltan por nombrar? Hay 11 confirmados. Getty Images

El presidente electo Abelardo De la Espriella ha ido paulatinamente delineando cómo será la conformación del nuevo gobierno de Colombia, a través de algunos de sus miembros más visibles, como lo son los integrantes del gabinete ministerial.

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De hecho, este viernes 10 de julio de 2026 se programó en Barranquilla un primer “consejo de ministros designados”, que contará con los jefes de gabinete que ya han sido develados.

En ese orden de ideas, la primera reunión de gabinete liderada por el presidente electo contará con los 11 ministros ya designados por De la Espriella, quien espera llegar con ventaja para implementar su línea política desde el mismo día de su posesión, el próximo 7 de agosto.

¿Cuáles son los ministros designados hasta el momento por De la Espriella?

Estos son los ministros que hasta ahora han sido designados por el gobierno electo de Abelardo De la Espriella:

Rodrigo Lara: Ministro del Interior Miguel Gómez Martínez: Ministro de Hacienda Omar Bula Escobar: Ministro de Relaciones Exteriores Iván Cancino: Ministro de Justicia Jorge Eduardo Mora: Ministro de Defensa Mauricio Gómez Amín: Ministro de Comercio Viviane Morales: Ministra de Educación Fabio Arjona: Ministro de Ambiente Jaime Andrés Beltrán: Ministro de Vivienda Elsa Noguera: Ministra de Transporte Juliana Gutiérrez: Ministra del Deporte

Son 18 los ministerios en total con lo que cuenta el ordenamiento del poder ejecutivo en Colombia. Cabe anotar que el Ministerio de la Igualdad, creado en el Gobierno Petro, fue liquidado al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite en el Congreso.

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El primero de los ministros anunciados por De la Espriella fue el excongresista Rodrigo Lara Restrepo en la cartera de Gobierno (Mininterior), a quien describió como un “zar anticorrupción”. El exsenador y representante es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Otro excongresista, Miguel Gómez Martínez será el encargado de la cartera de Hacienda, con el propósito asignado de recuperar la confianza institucional según el presidente electo. También con pasado en el Congreso, la exfiscal general Viviane Morales tendrá la cartera de educación.

Mauricio Gómez Amín, exrepresentante por el atlántico y exconcejal de Barranquilla estará en la cartera de Comercio.

En cuanto a figuras por fuera de la política formal, estará el reconocido abogado y docente Iván Cancino como MinJusticia. También el biólogo marino y exsubdirector técnico de la Corporación Autónoma del Sinú y San Jorge (CVS), Fabio Arjona.

De igual manera, con una destacada carrera en el campo diplomático y de relaciones internacionales llega a la Cancillería Omar Bula Escobar.

Asimismo el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División del Ejército Nacional (2021-2022), asumirá el Ministerio de Defensa. Desde el activismo llega Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez quien fue aspirante al Senado este 2026.

Finalmente, como reconocimiento a su liderazgo regional fueron designados Jaime Beltrán como MinVivienda y Elsa Noguera como MinTrasporte. Beltrán fue alcalde de Bucaramanga, mientras que Noguera logró lo propio en Barranquilla y en la Gobernación del Atlántico, con experiencia previa en el mismo ministerio, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

¿Qué ministerios siguen pendientes en el gobierno electo?

Así las cosas, los ministerios que siguen pendientes de designación por parte del presidente electo son los siguientes:

Ministerio de Agricultura Ministerio de Salud Ministerio del Trabajo Ministerio de Minas Ministerio de las TIC Ministerio de Cultura Ministerio de Ciencias

Aunque no han sido designados estas carteras aún por parte del Gobierno electo, lo claro es que por lo menos seis de los siete ministerios pendientes deberán ser para mujeres debido a la Ley de Cuotas, modificada en 2024.

Dicha norma indica que como mínimo el 50 % de los cargos de máximo nivel decisiorio del Estado, entre ellos el gabinete de ministros, deben estar ocupados por mujeres. En ese sentido, debería haber 9 ministros y 9 ministras para cumplir con la legislación.