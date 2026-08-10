ATENCIÓN: Fuerte temblor en Colombia HOY 10 de agosto 2026: magnitud de 7.4 según SGC

En la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte temblor sacudió varias regiones de Colombia. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en San José del Palmar, Chocó con una magnitud de 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano.

El fuerte movimiento fue sentido con fuerza en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Pereira y Manizales, donde los habitantes reportaron un intenso movimiento y debieron evacuar.

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Manizales fue una de las ciudades más afectadas. Según los primeros reportes, la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana de la ciudad sufrió graves daños y quedó destruida como consecuencia del fuerte movimiento telúrico.

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Temblor: Afectaciones en Colombia

De acuerdo con información de Caracol Pereira, esta fue una de las ciudades más afectadas, ya que colapsó un edificio de la Clínica Confamiliar.

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¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.