¿Quién es Iván Cancino? Perfil del ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 02 de julio que ha designado al abogado Iván Cancino como su ministro de Justicia, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

¿Quién es Iván Cancino, ministro de Justicia designado?

Iván Cancino, es un abogado nacido en 1976 en Bogotá, es hijo del también jurista Antonio José Cancino. De acuerdo con el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul), Iván Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Además, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y en Derecho y Nuevas Tecnologías, así como cuenta con magister en Ciencias Penales y Criminológicas, y diplomado en clase Gestación Estatal.

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Cancino, quien ha sido penalista por más de 20 años, también ha ejercido como profesor de posgrados en Colombia y varias universidades del exterior. Además, fue decano de universidades y fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

También ha sido analista en programas de radio y televisión, columnista en asuntos legales y el heraldo, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

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Adicionalmente a esta carrera que ha ejercido Iván Cancino, es fundador y líder de su propia firma llamada Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal.

En el año 2002, formó parte de la comisión redactora del proyecto de Código General del Proceso.

El equipo de empalme del gobierno entrante fue instalado el 30 de junio en la Universidad Sergio Arboleda, con más de mil participantes distribuidos en 22 mesas sectoriales. La mesa de justicia quedó bajo la coordinación de Cancino, acompañado por juristas como Margarita Araújo y Hernando Herrera. Mientras que Abelardo de la Espriella estuvo en campaña a la presidencia, Iván Cancino le demostró su apoyo abiertamente a través de sus redes sociales.

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