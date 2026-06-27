¿Quién es Rodrigo Lara? Perfil del MinInterior designado por el presidente electo De la Espriella

Este 26 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto, anunció el primer nombramiento de su gabinete al designar al exsenador Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior.

En su cuenta de X (antes Twitter), De la Espriella mencionó que Lara Restrepo es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla:

“El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

Además, el presidente electo describió a Lara como un “zar anticorrupción” y aseguró que, bajo su mandato, no habrá uso indebido del poder: “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción”, escribió.

De la Espriella acompañó el anuncio de Lara como su nuevo ministro con un video fabricado con inteligencia artificial en el que se ve a tres tigres y unas fotografías del exsenador cuando era niño.

En respuesta, Lara respondió en su cuenta de X que se encontraba “conmovido y profundamente honrado” al recibir la designación como ministro del Interior”. También garantizó que su gestión en la cartera política será ejecutada con “lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular”, agregando que trabajará “por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder” para devolver “majestad y autoridad” a las instituciones.

¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella?

El abogado Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, tiene 51 años.

Lara Restrepo fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023 por el movimiento ‘Lara’ y ocupó el cuarto lugar con 69.639 votos.

Antes de eso, el abogado fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por el partido Cambio Radical.

Entre 2006 y 2007, Lara Restrepo fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual se ejecutó durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

Es preciso recordar que el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, padre de Rodrigo Lara Restrepo, fue asesinado en Bogotá el 30 de abril de 1984 por sicarios que se movilizaban en una motocicleta cuando se desplazaba en su vehículo oficial.

Tras el asesinato de Lara Bonilla, el entonces presidente Belisario Betancur aprobó la ley de extradición. Tres años después, Carlos Lehder, antiguo líder del Cartel de Medellín, fue el primer capo de las drogas en ser entregado a la justicia estadounidense bajo esta normativa.

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