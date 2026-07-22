Lista completa nombramientos de Abelardo de la Espriella: Gabinete ministros, entidades y embajadas

Con la llegada de un nuevo gobierno, marcadamente opuesto al anterior, el presidente electo Abelardo de la Espriella se ha encargado de delinear cómo será la reestructuración completa del poder ejecutivo para el periodo 2026-2030.

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Así las cosas, antes de la posesión, que será el próximo 7 de agosto, el mandatario elegido ha ido revelando, de forma progresiva, cuáles son los nombres que le acompañarán en los cargos más representativos del Gobierno, pasando por el gabinete ministerial, embajadas y demás entidades que representan al Estado en los territorios.

¿Quiénes serán los ministros en el gabinete de Abelardo de la Espriella?

Hasta el momento, 15 carteras tienen titulares oficialmente confirmados: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Comercio, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Agricultura, Minas, Deporte, las TIC y Cultura.

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En ese orden de ideas, los ministros designados actualmente por parte de Abelardo de la Espriella son:

Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo:

El primero de los ministros anunciados por De la Espriella fue el excongresista Rodrigo Lara Restrepo en la cartera de Gobierno (Mininterior), a quien describió como un “zar anticorrupción”. El exsenador y representante es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez

El economista y excongresista Miguel Gómez Martínez, de 65 años, es una figura cercana al conservatismo y a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado cargos tanto en el sector público como en el privado.

Ministra de Educación, Viviane Morales

La abogada, de 64 años, es egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, además de tener más de tres décadas de experiencia en el sector público. También fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Ministro de Justicia, Iván Cancino

Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia, institución en la que también ha ejercido como docente. Cuenta con especializaciones y una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, además de estudios en Derecho y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como profesor universitario y analista en distintos escenarios jurídicos y mediáticos.

Ministro de Ambiente, Fabio Arjona

Fabio Arjona asumirá como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Abelardo de la Espriella, según se anunció este 2 de julio. Arjona Hincapié es biólogo marino graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el cual lleva 20 años liderando altos cargos ambientales a lo largo de su carrera.

Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó este lunes 6 de julio al mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como su ministro de Defensa. Actualmente, es líder del empalme del sector Defensa con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Fue comandante de la Octava División del Ejército Nacional (2021-2022), comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional (2020-2021), director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares (2019-2020).

Ministra de Transporte, Elsa Noguera

Nacida en Barranquilla en 1973, Noguera es economista egresada de la Universidad Javeriana y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas (MBA) de la Universidad del Norte.

En octubre de 2011, Noguera se convirtió en la primera mujer elegida como alcaldesa de Barranquilla. También fue ministra de Vivienda de Juan Manuel Santos y gobernadora del Atlántico.

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

Beltrán nació en Bucaramanga el 10 de julio de 1980, es comunicador social de profesión de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, institución en la que cursó su especialización en Dirección de Empresas y posteriormente realizó maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

Su mayor reconocimiento político llegó en 2023, cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga.

Ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez

Juliana Gutiérrez es administradora de empresas, magíster en administración de riesgos, madre y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; además, fue aspirante al Senado por el movimiento Creemos en las elecciones legislativas del mes de marzo durante este 2026.

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín

Tuvo su incursión en la política como edil en Barranquilla entre 2004 y 2007. Asimismo, fue exconcejal de la capital del Atlántico durante dos periodos (del 2008 al 2013). Llegó al Congreso de la República en el 2014, cuando fue elegido representante a la Cámara por el Atlántico.

Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, designado por el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, es profesor universitario, escritor y conferencista, reconocido como uno de los 100 geopolíticos más influyentes del mundo.

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond

El ministro designado de 62 años es barranquillero y administrador de empresas de profesión, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Además de su labor técnica, es columnista de nueve periódicos regionales y experto en financiamiento agropecuario y desarrollo rural.

Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda

Conocedora del sector eléctrico colombiano, María Nohemí Arboleda Arango es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con máster y especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y en la compañía ha sido Directora de Transacciones del Mercado, Directora de Transacciones Comerciales y Directora de Planeación Operación en ISA.

Ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate

La nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), designada por el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Con una trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales.

Ministra de Cultura, Paola Holguín

Comunicadora social de profesión, magíster en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo.

La MinCultura designada hizo parte del Centro Democrático como senadora de la República durante el periodo legislativo que inició en 2014, para posteriormente lograr la reelección en 2018 y 2022, cumpliendo labores hasta 2026.

¿Qué ministerios siguen pendientes?

Así las cosas, están pendientes aún por designar estos ministerios:

Salud y Protección Social

Trabajo

Ciencia, tecnología e innovación

Siguiendo la Ley de Cuotas que exige paridad de género en el 50 % de los altos cargos públicos, se vislumbra que las tres carteras restantes corresponderían a mujeres.

¿Qué embajadas y entidades ha designado De la Espriella?

Además de los ministerios, el presidente electo ha designado el liderazgo de las siguientes entidades gubernamentales:

Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE

Secretario general de la Presidencia: Carlos Ríos

Carlos Ríos Gerencia de Regiones: Valentina Lafaurie

Valentina Lafaurie Jefe de Despacho: Nicolás Gómez Arenas

Nicolás Gómez Arenas Directora de Comunicaciones y Prensa: María Fernanda Sandoval

Por otra parte, las entidades públicas cuentan con estos nombramientos:

Director del SENA: Fraile Ricardo Torres Castro

Fraile Ricardo Torres Castro Director de Gestión del Riesgo, UNGRD: David Santiago Tamayo Roldán

David Santiago Tamayo Roldán ProColombia: Jaime Uribe

En cuanto a las embajadas y consulados, el panorama es el siguiente:

Embajador en España: Carlos Felipe Mejía

Carlos Felipe Mejía Embajador en Venezuela: Jorge Jaller

Jorge Jaller Embajador en México: Mauricio Tobón

Adicionalmente, se conoció que el canciller designado Omar Bula Escobar anunció que no habrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua.