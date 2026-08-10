Presidente Abelardo de la Espriella anuncia medidas para afectados en Chocó: subsidios de arriendo

Comienza el despliegue en todo el país de los funcionarios del Gobierno Nacional, para atender la emergencia que se presentó por el terremoto de 7.4 que sacudió al suroccidente del país.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Quibdó, acompañado del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la ministra de Salud, Ana María Vesga y el ministro de Defensa, el mayor General (r) Jorge Eduardo Mora.

En medio de una reunión con las autoridades locales y los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, anunció las primeras medidas del Gobierno para atender a las cerca de 1300 familias que fueron afectadas por el terremoto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, en ese departamento.

La primera medida fue la entrega de subsidios de arriendo para los chocoanos afectados, mientras realizan las respectivas labores de restauración de las cerca de 1400 viviendas afectadas por el temblor.

También, confirmó que las personas heridas y lesionadas serán remitidas a centros asistenciales en la ciudad de Medellín, con el propósito de agilizar la atención.

Medidas para Pereira

El ministro del Interior, Rodrigo Lara llegó a Pereira y después de presidir una reunión con las autoridades locales, junto a la primera Dama, Ana Lucía Pineda, anunció las medidas para atender las afectaciones en esta parte del país.

Entre ellas anunció la movilización de combustible para mantener funcionando las plantas eléctricas de la red privada hospitalaria, y la disposición de más carrotanques y de medicamentos para atender a los heridos.

También, se dispondrá de una planta eléctrica de 250 caballos para el hospital Santa Mónica.