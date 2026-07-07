Abelardo de la Espriella anunció a nuevos ministros de Transporte, Vivienda, Comercio y Deporte

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este martes a nuevos seis miembros de su gabinete:

- Elsa Noguera, ministra de Transporte

- Mauricio Gómez Amín, ministerio de Comercio

- Viviane Morales, ministra de Educación

- Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda

- Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte

- Iván Cancino, ministro de Justicia

Entre los perfiles, recordemos que Elsa Noguera es economista y exgobernadora del Atlántico; fue alcaldesa de Barranquilla y exministra de Vivienda de Juan Manuel Santos.

Por otro lado, Mauricio Gómez Amín fue senador del Partido Liberal y jefe de debate de la campaña presidencial.

Viviane Morales es abogada, exfiscal general de la Nación, exsenadora y primera mujer en ocupar la Fiscalía. Y fue pareja de Carlos Alonso Lucio, quien integra el equipo de empalme de De la Espriella.

También llega al gabinete Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña.

Igualmente, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es administradora de empresas con maestría en administración de riesgos y amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Finalmente, Iván Cancino, penalista con más de veinte años de trayectoria, ha tenido en sus manos casos polémicos como el de Diego Cadena y Carlos Ramón González.