De La Espriella: Más de 5 mil viviendas afectadas, 35 muertos y 188 personas desaparecidas en Cali

Vista de los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Un potente terremoto sacudió Colombia y países latinoamericanos vecinos el 10 de agosto de 2026, y equipos médicos se movilizaron para ayudar a las víctimas tras los daños o el derrumbe de edificios en varias ciudades. El Servicio Geológico de Colombia y su homólogo estadounidense, el USGS, estimaron la magnitud en 7,4, con un epicentro a 100 km (60 millas) de profundidad en el oeste del país. Inicialmente, Colombia la había estimado en 6,6. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP) / JOAQUIN SARMIENTO

El presidente Abelardo de la Espriella, se refirió a las 188 personas desaparecidas en la ciudad de Cali tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la capital del Valle del Cauca, el mandatario enfatizó que la búsqueda de estos ciudadanos es la prioridad absoluta del Estado, articulando esfuerzos entre los gobiernos local, departamental y nacional.

El jefe de estado aseguró que el balance preliminar deja 5.000 viviendas afectadas en Cali, 35 personas fallecidas y cerca de 700 heridos. Además, tres hospitales colapsaron y otros 18 presentan afectaciones. También se reportan 39 centros educativos que no podrán prestar sus servicios.

Señaló que ante la solicitud de la gobernadora y el Alcalde, ya se encuentran en Cali 228 rescatistas y equipos caninos especializados en la búsqueda de personas, además de 105 ingenieros militares.

De la Espriella denunció “saqueos y problemas de orden público” desde el momento en que ocurrió la tragedia, por lo que anunció que, a partir de este martes, más de 1.000 hombres estarán en la ciudad “protegiendo y resguardando” a la población para evitar desmanes.

El alcalde Alejandro Eder decretó toque de queda en esa ciudad, para evitar alteraciones de orden público.

El mandatario indicó que, con la presencia del ministro de Vivienda, el Gobierno presentó un plan de choque para atender a las familias con viviendas afectadas, que contempla en una primera fase un subsidio para que puedan trasladarse a otro lugar, seguido de un proceso de recuperación de las viviendas, además de la entrega de agua, plantas eléctricas y carpas.

“Aquí no hay distintos ni hay divisiones ideológicas cuando de defender a nuestra gente, cuando de ser solidarios se trata”, aseguró, al tiempo que sostuvo que “este es un solo equipo, esta es una sola visión, una sola bandera que es la bandera de Colombia”, resaltó el presidente.