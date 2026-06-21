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Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia 2026-2030, según preconteo

Abelardo de la Espriella fue elegido por los colombianos como el presidente electo de la República, según el preconteo. El abogado y empresario obtuvo la mayor votación (casi 13 millones) en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, superando la de su contendiente político, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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Nació en Bogotá, aunque creció en Montería, Córdoba, por lo que se identifica mayormente con la región Caribe.

Durante la última década ha vivido en Estados Unidos, donde recibió la nacionalidad estadounidense; también está nacionalizado italiano.

Estudios de Abelardo de la Espriella

Es un abogado con maestría de la Universidad Sergio Arboleda. En 2016, la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Derecho.

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Cuenta con una doble especialización: una de ellas en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Externado de Colombia; la otra en derecho administrativo en la Universidad del Rosario.

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Es máster internacional en derecho en la Universidad Nebrija de España.

Además, recibió el título de doctor honoris causa en derecho de la Universidad Autónoma del Caribe y de causa internacional en derecho de la Federación Iberoamericana de Abogados.

Sus propuestas clave incluyen convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol.

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Patriotismo constitucional

El candidato enfatizó que la democracia solo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite de poder y el consenso central en la República. Las propuestas comprenden un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, y elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.

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La seguridad de la “Patria Milagro”

Para de la Espriella, el crimen es el “principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. El candidato dejó claro que “con los criminales no habrá negociación”. Calificó la política de ‘Paz Total’ de Gustavo Petro como una “paz fracasada” y una “traición a la patria”.

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Anticorrupción en la “Patria Milagro”

Las propuestas incluyen que el presidente y el vicepresidente sean ejemplo de transparencia, la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido por el presidente. El uso de inteligencia, análisis financiero y policía judicial, extinción de dominio exprés, reforma de la contratación pública y la persecución de flujos financieros ilícitos.

Para 2030, se propone que todos los procesos de contratación pública se realicen a través de blockchain.

De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, detallaron que la meta es administrar la escasez a desatar abundancia, buscando un crecimiento del 7 % anual. Entre las propuestas se destacan luchar contra la pobreza con el Plan Cosecha Solidaria, ordenar las finanzas públicas, consolidar un programa de “ajuste fiscal” que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte. Lograr un superávit fiscal primario, fortalecer el comité autónomo de regla fiscal, reducir la carga tributaria, reducir los costos de energía, y crear una ‘Gran Revolución de DesRegulación’.

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