Restrepo confirmó apoyo técnico del Banco Mundial y FMI; alertó crisis fiscal peor de lo previsto

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó que una delegación liderada por el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, junto con el ministro designado de Hacienda y Crédito Público, completó con éxito su primer día de trabajo en Washington.

La jornada estuvo marcada por reuniones clave con las directivas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de definir el apoyo financiero y técnico para el nuevo gobierno.

Alianza estratégica con el Banco Mundial

De acuerdo con las declaraciones de Restrepo, el primer encuentro se llevó a cabo con el presidente y la vicepresidenta del Grupo Banco Mundial. Se reiteró la invitación formal de la vicepresidenta a Abelardo de la Espriella para reunirse en Barranquilla en los próximos días.

Añadió que la sesión avanzó en la propuesta de apoyo del Banco Mundial para Colombia, que abarca desde recursos públicos, financiamiento para el sector privado y de gobiernos subnacionales. Según Restrepo, dicho respaldo tiene como fin garantizar la sostenibilidad fiscal y potenciar sectores claves para el futuro económico como la infraestructura, la agroindustria y la industria nacional.

“Es importante señalar que, en el marco de esta conversación, el presidente del Grupo Banco Mundial ha insistido en un irrestricto apoyo del grupo a nuestro país, sobre todo especialmente al sector campesino colombiano, al sector también de los jóvenes de nuestro país. Un especial acento hace él en el apoyo al emprendimiento, a esos nuevos emprendedores de nuestra nación y a todo el desarrollo del sector agropecuario, sobre todo en esa economía campesina, familiar y étnica”, señaló.

Añadió que se prevé que, tras los diálogos en Barranquilla, se realice el anuncio formal a partir del 7 de agosto para detallar el aporte del Banco Mundial.

Asistencia técnica con el FMI

La delegación también se reunió con la directora del FMI para abordar la realidad fiscal que atraviesa el país. El vicepresidente electo manifestó la preocupación sobre los desafíos en esta materia que “son más complejos de lo previsto”.

“El Fondo Monetario Internacional va a acompañarnos con asistencia técnica para realmente saber cuál es la dimensión de la realidad fiscal de nuestro país para poder tomar las decisiones necesarias del caso. El compromiso es que, garantizando la sostenibilidad fiscal por parte de Colombia, tendremos una mayor posibilidad de crecimiento para la economía colombiana”, indicó Restrepo.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio: