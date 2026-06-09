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09 jun 2026 Actualizado 13:32

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PRIMICIA

Abelardo de la Espriella anuncia que Mauricio Gómez sería uno de sus ministros

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, confirmó en primicia en Caracol Radio, que el senador Mauricio Gómez estaría dentro de su gobierno

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que el senador y jefe de debate Mauricio Gómez estaría dentro de un ministerio de los “Defensores por la Patria”.

“Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, afirmó.

Lea también: “No se ha decidido hacer un recorte de entidades del Estado, se necesita auditoría”: De la Espriella

Además, reveló en 6AM W que quienes coordinarán el debate serán su jefe de campaña Joaquín Gutiérrez Caballero y su estratega Carlos Suárez.

El candidato destacó que, de llegar a la Presidencia, conformará un equipo de gobierno integrado por personas con amplia experiencia y capacidad técnica para asumir los principales desafíos del país. En ese contexto, puso como ejemplo la incorporación de José Manuel Restrepo a su proyecto político.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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