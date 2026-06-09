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Abelardo de la Espriella anuncia que Mauricio Gómez sería uno de sus ministros

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que el senador y jefe de debate Mauricio Gómez estaría dentro de un ministerio de los “Defensores por la Patria”.

“Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, afirmó.

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Además, reveló en 6AM W que quienes coordinarán el debate serán su jefe de campaña Joaquín Gutiérrez Caballero y su estratega Carlos Suárez.

El candidato destacó que, de llegar a la Presidencia, conformará un equipo de gobierno integrado por personas con amplia experiencia y capacidad técnica para asumir los principales desafíos del país. En ese contexto, puso como ejemplo la incorporación de José Manuel Restrepo a su proyecto político.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: