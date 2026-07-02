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02 jul 2026 Actualizado 22:37

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Política

Iván Cancino será el ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella

Iván Cancino, quien ha sido abogado penalista por más de 20 años, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y en Derecho y Nuevas Tecnologías, cuenta con magister en Ciencias Penales y Criminológicas, y diplomado en clase Gestación Estatal.

Iván Cancino. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

Iván Cancino. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

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El abogado Iván Cancino fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como su ministro de Justicia, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul), Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Además, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y en Derecho y Nuevas Tecnologías, así como cuenta con magister en Ciencias Penales y Criminológicas, y diplomado en clase Gestación Estatal.

Cancino, quien ha sido penalista por más de 20 años, también ha ejercido como profesor de posgrados en Colombia y varias universidades del exterior. Además, fue decano de universidades y fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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