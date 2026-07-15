Alexandra Falla Zerrate será la ministra de las TIC en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Alexandra Falla Zerrate será la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ‘Patria Milagro’.

A través de su cuenta de X, De la Espriella la presentó como “una hija de migrantes y de la provincia”.

“Es una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia”, indicó.

¿Cuál es el perfil de la ministra de las TIC designada?

Zerrate es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías.

También se ha desempeñado como asesora del despacho del Comisionado de la Comisión Nacional de Televisión, delegada en juntas directivas de canales regionales, asesora en comunicaciones en el Congreso de la República y ejecutiva de Ventas de Caracol Radio.

Además, cuenta con amplia trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales.

“Llega con una misión clara: poner la tecnología y las comunicaciones al servicio del desarrollo del país”, indicó el presidente electo.