Gobierno declara desastre nacional ante emergencia provocada por terremoto de 7,4 en Colombia

Imagen de referencia | Declaración del Gobierno Nacional: Foto Suministrada / Terremoto en Colombia: Getty Images.

El Gobierno Nacional declaró este lunes 10 de agosto de 2026 la situación de desastre nacional ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el terremoto de 7,4 con epicentro en Chocó, que deja más de 70 personas fallecidas en el país.

De acuerdo con las cifras de Asocapitales, hasta el momento se registran 71 personas fallecidas: 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó. De ellas, 29 corresponden a ciudades capitales.

Al término del Comité Nacional para el Manejo de Desastres ante el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de los ministros para coordinar las estrategias de emergencia en las zonas con mayores afectaciones.

Según informó, el mandatario se va para Quibdó en Chocó junto al ministro de Defensa, mayor General (r) Jorge Eduardo Mora, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la ministra de Salud Ana María Vesga.

Por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Lara fue enviado a Pereira, mientras que Elsa Noguera, jefe de la cartera de Transporte, estará en Cali.

De esta manera, el presidente De La Espriella busca garantizar un despliegue de todos los funcionarios del Gobierno en las zonas más afectadas por el terremoto, y que los ministros designados puedan reportarle cada dos horas, cómo avanza la atención de los damnificados.

¿Qué significa la declaratoria de desastre nacional?

Este mecanismo, permite activar instrumentos técnicos, administrativos y presupuestales para el manejo de la situación de emergencia y la recuperación de las afectaciones en los territorios.

Los recursos presupuestales serán gestionados por el Ministerio de Hacienda.

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