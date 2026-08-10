Presidente De la Espriella oficializó el nombramiento de Sandra Suárez como directora del DPS

El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Sandra Suárez Pérez, como la nueva directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social a través del decreto 1147 de 2026.

El mandatario desde hace unos días, cuando hizo el anuncio inicial, aseguró que Suárez “ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente”.

Ante esto, la exministra de Álvaro Uribe, se refirió al respecto a través de su cuenta de X y afirmó que atenderá los casos más difíciles y urgentes de las familias colombianos.

Cabe destacar que la oficialización de este nombramiento llega en un momento crucial debido al terremoto que ocurrió este mismo lunes 10 de agosto y que dejó a varias familias damnificadas en Cali, Pereira, Chocó y Manizales.

“Hoy estoy asumiendo como Directora del Departamento de Prosperidad Social. Vamos a atender los casos más urgentes y a apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles. El Gobierno va a estar donde más se necesita: en el territorio, cerca de la gente y actuando con diligencia”, escribió la directora.

¿Quién es Sandra Suárez?

Sandra Suárez nació en Medellín, capital de Antioquia, el 13 de febrero de 1970.

Además, es publicista, máster en administración pública, maestra en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos. Es coach en desarrollo, talento humano y capital social; ha sido ministra, dirigente en entidades públicas y privadas.

Se ha desempeñado como alta consejera Presidencial para los programas sociales del Plan Colombia, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2002-2006) y alta consejera Presidencial para la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos TLC.

Además, ha tenido más cargos en medios de comunicación y también en fundaciones de mujeres.