¿Cómo activar la alerta de temblor en el celular?: Paso a paso para hacerlo en Android y iPhone

Venezuela sufrió dos terremotos en las últimas horas, uno de ellos de 7.5 y otro de 7.2 grados. El epicentro del temblor se ubicó cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

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En redes sociales se vieron varios casos en los que algunas personas recibieron una alerta sísmica en sus equipos celulares y esto, les permitió salir un poco antes de sus viviendas y resguardarse.

Estas alertas se pueden activar en cualquier equipo celular, ya sea Android o iPhone. Aquí le contamos cómo puede hacerlo.

¿Cómo recibir alertas de sismos en su celular?

Si bien no hay forma de prevenir con anticipación un temblor, desde su celular hay maneras para que este le notifique cuando está por suceder o ha sucedido. La forma de activar dicho servicio varía según el sistema operativo de su dispositivo móvil.

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Alerta de temblor en Android

Si usted tiene un teléfono celular Android, debe dirigirse a la opción Abrir Configuración; a continuación, ingresar a Seguridad y emergencia; luego seleccionar Alertas de terremotos, si no encuentra “Seguridad y emergencia”, buscar “Ubicación” y luego “Avanzada” para encontrar la opción de “Alertas de terremotos”; finalmente indicar en la opción Activar la alerta.

En iPhone

Si su celular es un iPhone, puede activar las alertas con un proceso similar, dirigiéndose a Ajustes; luego a Notificaciones; en este apartado bajar hasta el final y seleccionar Alertas del Gobierno; ahí activar las Alertas de emergencia y finalmente la función “Conciencia Local”.

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Otras alternativas

En caso de presentar problemas para activas las alertas, puede valerse de algunas aplicaciones como Earthquake Alerts & Feed o Earthquake Plus alerts Map Info & Feed, las cuales cumplirán la función de enviar notificaciones cuando haya un temblor en el área cercana.

Tenga en cuenta que es importante que tenga activa en su celular la opción de su ubicación (GPS). El servicio de alertas está totalmente gratuito en todos los equipos celulares.

¿Cómo funciona la alerta?

La alerta sísmica de Google funciona utilizando los acelerómetros de millones de teléfonos inteligentes Android alrededor del mundo para detectar temblores.

Convierte estos dispositivos en una red de minidetectores que, mediante inteligencia artificial y algoritmos, avisan a los usuarios de los sismos de magnitud superior a 4,5 segundos antes de que ocurran

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