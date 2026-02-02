🔴EN VIVO | Visita de Petro a Washington para reunión con Trump: Últimas noticias de la Casa Blanca

El presidente de la República, Gustavo Petro, viajó el pasado domingo 1 de febrero a Washington para cumplir una agenda diplomática de alto nivel que incluye una reunión oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán temas clave de la agenda bilateral, con énfasis en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas y diferencias públicas entre los dos gobiernos.

Esta reunión busca restablecer canales de diálogo y avanzar en puntos estratégicos de interés común.

El jefe de Estado colombiano viajó acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes participarán en reuniones paralelas orientadas a fortalecer los mecanismos de coordinación en materia de política exterior y seguridad.

Desde la Casa Blanca se informó que la reunión tendrá un enfoque prioritario en la seguridad regional y el control del narcotráfico, dos asuntos centrales en la relación entre ambos países.

Asimismo, se espera que se discutan estrategias conjuntas para enfrentar el crimen transnacional y reforzar la cooperación en la lucha contra las economías ilegales en la región.

EN VIVO: Minuto a minuto de la visita de Petro a Washington

3:17 p.m. | En la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, estarán presentes la canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García- Peña.

2:44 p.m. | La canciller Rosa Villavicencio se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el embajador Daniel García- Peña.

1:13 p.m. | Embajador de Colombia en Washington, Daniel García, afirma que la reunión entre Petro y Trump cuenta con las garantías suficientes para llevar un buen diálogo.