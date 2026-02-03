Terminó la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo una reunión institucional este martes 3 de febrero con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en compañía de ambas delegaciones, en la Casa Blanca.

La jornada comenzó con la salida del mandatario de su residencia en DuPont Circle, a las 10:45 a. m., acompañado por una caravana de seis vehículos y dos patrullas de policía. En una de las camionetas, el presidente Petro colombiano viajaba junto al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

A las 11:20 a. m., Petro hizo su primera declaración, rodeado de su familia y su gabinete nacional. Antes de dirigirse a la Casa Blanca, el presidente enfatizó la importancia de la lucha contra el narcotráfico, declarando. “La lucha contra el narcotráfico, nosotros sí la hemos sufrido y de verdad, no es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida de debates que ustedes oyeron a esta lucha. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza”.

Minutos antes del encuentro, el presidente se despidió de su familia, de la directora del Dapre, Nhora Mondragón, y de la directora de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, así como de otros funcionarios que lo acompañaron en la comitiva. “Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el Presidente Trump”, expresó.

#POLÍTICA A esta hora el presidente Gustavo Petro se reúne con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.



Antes de asistir al encuentro, el presidente se despidió de su familia que lo acompañó, así como de la directora del Dapre Nhora Mondragón, la directora de Cultivos… pic.twitter.com/ayyzMLWKkY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

Detalles de la reunión Petro - Trump

Imágenes oficiales del encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca comenzaron a circular, mostrando a los dos mandatarios. En la reunión, por parte de Colombia, estuvieron presentes la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A la izquierda del presidente Trump, se observó al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al senador por Ohio, Bernie Moreno, cuya presencia se considera clave para la relación bilateral.

La Casa Blanca dispuso que el acceso a la prensa fuera limitado, permitiendo el ingreso de solo dos cámaras: una de la Casa Blanca y otra de la presidencia colombiana. Las imágenes y la información inicial fueron publicadas por la Presidencia de Colombia, ya que la Casa Blanca no suele ser la primera en difundir este tipo de material. La reunión ha sido descrita como “absolutamente amable”.

Conviene mencionar que, la imagen de Petro con una carpeta, que se cree contiene informes sobre la lucha contra las drogas, ha llamado la atención, simbolizando la postura “guerrera” del presidente colombiano en este tema.

Aunque inicialmente se había previsto que la reunión durara una hora, la presencia de Charlie Roberts, traductor recurrente de Petro, daba luz verde a la extensión del encuentro. Sobre la 1:00 p. m., Presidencia confirmó que finalizó el diálogo de alto nivel entre el Jefe de Estado colombiano y el presidente Trump.

#POLÍTICA Nuevas fotos se conocen del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que adelantan a esta hora en la Casa Blanca.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/3uV1PZ3fte — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

Tema central: erradicación de cultivos ilícitos

En el equipo del presidente Petro se destacó la presencia de directora de sustitución de cultivos de gusto, quien ha sido una figura clave en la información presentada por el presidente en esta reunión y del ministro de Defensa. Según pudo conocer Caracol Radio, el tema central de la reunión fue la erradicación de cultivos ilícitos.

El ministro Sánchez fue el encargado de exponer los informes que prepararon de la delegación colombiana sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico, la persecución del crimen organizado, así como otros resultados operacionales que el presidente Petro deseaba presentarle a Trump.

Coincidentemente, el mismo día del encuentro, Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos. Este hecho subraya la relevancia del tema de los narcóticos en la agenda bilateral.

“Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia”: Donald Trump

Al término de la reunión, Karoline Leavitt, portavoz de Trump en la Casa Blanca, aseguró que habló con el presidente Trump antes del encuentro y “estaba muy positivo, deseando sentarse con el presidente Gustavo Petro para tener una conversación". Añadió que espera la declaración oficial de Trump para darla a conocer en los canales oficiales.

Por su parte, el presidente colombiano trinó en su cuenta de X: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”

Minutos más tarde, Petro hizo una nueva publicación: “Gustavo: Un gran Honor.Amor a Colombia”. Donald Trump.