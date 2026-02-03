Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome ese país: presidente Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la reunión que sostuvo con Donald Trump. Allí, según contó, hablaron sobre el narcotráfico que ahora está trastocando países vecinos como Ecuador.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
