Actualidad

Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome ese país: presidente Petro

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Getty Images.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Getty Images. / Franklin Jacome

Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la reunión que sostuvo con Donald Trump. Allí, según contó, hablaron sobre el narcotráfico que ahora está trastocando países vecinos como Ecuador.

Escuche la entrevista completa a continuación:

