Donald Trump será mediador entre Colombia y Ecuador, según reveló el presidente Petro

Colombia y Ecuador atraviesan una crisis diplomática que ha derivado en una guerra comercial con subida de aranceles e impuestos entre ambas naciones.

Las claves de las tensiones Colombia-Ecuador: seguridad, energía y comercio

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, y allí reveló que durante la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este mismo le confirmó que será mediador entre Colombia y Ecuador tras la tensión diplomática que hay entre ambas naciones.

