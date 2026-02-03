Donald Trump será mediador entre Colombia y Ecuador, según reveló el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, y allí reveló que durante la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este mismo le confirmó que será mediador entre Colombia y Ecuador tras la tensión diplomática que hay entre ambas naciones.

