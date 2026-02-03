El regalo que le dio Donald Trump a Gustavo Petro en el encuentro en la Casa Blanca: ¿Qué significa?

Uno de los encuentros más esperados, terminó después de dos horas en la Casa Blanca y se trató de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, luego de un año de varias tensiones y desencuentros.

En el encuentro no faltaron los regalos tanto por parte del presidente colombiano, como de su homólogo estadounidense.

Por parte del presidente Trump, el primer regaló que le entregó a Petro, fue un recuerdo con la foto de los dos en la Casa Blanca, junto a su firma y un texto que dice: “”Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia“. Donald Trump”.

Otro de los regalos que le entregó Trump a Petro, fue un ejemplar de su libro “Trump the art of the deal”, junto a una firma y un mensaje que le decía: ”You are great“, o tu eres genial, en español.

Frente a esto, el mandatario colombiano respondió a través de su cuenta de X, señalando que: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

Al final de la reunión, sucedió una particularidad y es que el mandatario colombiano salió repartiendo gorras con el lema del Gobierno de Donald Trump.

¿Qué significan los regalos?

Durante la entrevista que entregó en exclusiva para Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro aclaró que no es cierto que lleve una mala relación con el mandatario estadounidense, y que estos detalles, representan el reinicio de la relación entre Colombia y Estados Unidos, que más que todo se ha visto afectada por una ola desinformación y algunos desacuerdos con el uso de la red social X.