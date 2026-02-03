Trump siente honor de hablar con Petro: exembajador de EE.UU. ante la OEA
Francisco Mora, exembajador de Estados Unidos ante la OEA, aseguró que ambos presidentes son conscientes de que hay que trabajar juntos.
Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Francisco Mora, académico estadounidense que se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump.
“Yo estoy optimista. Yo creo que, aunque los dos presidentes a veces tienen sus impulsos emocionales, vamos a decir, creo que hay un reconocimiento por ambas partes que hay que trabajar juntos. Esta es una relación estratégica de varias décadas y que hay temas en común que realmente solo trabajando conjuntamente se puede resolver”, dijo.
Asimismo, se refirió al hecho de que la reunión sea a puerta cerrada, afirmando que es importante para que puedan hablar con honestidad y sin prejuicios.
¿Con qué actitud llegaría Trump a esta reunión?
Según dijo, es muy probable que Trump llegue con honor y respeto. “El presidente dijo lo que dijo, que tuvo una muy buena conversación, que fue un honor hablar con él (Petro)”.
Además, afirmó que Trump es consciente de que “tenemos que regresar a una situación más normal”.
“A Petro le quedan unos meses en el poder y debemos de empezar a tener conversaciones y una especie de transición al próximo gobierno, que creo que ellos esperan que van a tener una mejor relación personal y de trabajo”, afirmó.