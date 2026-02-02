Reunión Petro-Trump: Los regalos que la comitiva colombiana entregará en la Casa Blanca

Como todo un colombiano, el presidente Gustavo Petro llegó con regalos para su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump previsto para este martes 3 de Febrero en la Casa Blanca.

Hay regalos para todos, no solo para el mandatario Donald Trump, sino para su esposa Melanie, el secretario de Estado, Marco Rubio, al vicepresidente JD Vance, hasta para la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se trata de detalles simbólicos y que tienen relación con el propósito del viaje del mandatario colombiano a Washington, y es afianzar el trabajo que ha liderado el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y para mostrar la transformación social y económica del territorio nacional.

¿Cuáles son los detalles que entregarán?

El primer regalo es una canasta con productos elaborados por campesinos de diferentes zonas del país, entre ellos el café colombiano, que hacen parte de los programas de sustitución de cultivos ilícitos Y en regiones que han sido marcadas por el conflicto armado. Este regalo es principalmente simbólico teniendo en cuenta que el Gobierno busca confrontar las cifras que entregó la ONU en erradicación de cultivos ilícitos, y para demostrar la evolución que han tenido las comunidades que dejaron de sembrar coca y hoy trabajar la tierra en la producción agrícola.

El segundo regalo es exactamente para Melanie Trump, la esposa de mandatario norteamericano, y se trata de un vestido elaborado a mano por artesanos del departamento de Nariño y que tiene detalles que proyectan una imagen de elegancia contemporánea con identidad latinoamericana. El vestido es un poncho de color rojo, que representa la cultura colombiana.

¿Más detalles?

En el avión presidencial, los que viajaron con el mandatario y su comitiva, hablaron también de una réplica de orfebrería milenaria que le lleva Petro a Trump, hallada por investigadores en la Amazonía y que tendría tres mil años desde antes de Cristo.