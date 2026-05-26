¿Cómo van las elecciones Colombia 2026 en el exterior? Registraduría confirmó fecha para resultados

Como es bien sabido, Colombia se encuentra a las puertas de conocer a su próximo presidente y vicepresidente para el período constitucional 2026-2030, donde el próximo domingo 31 de mayo en todo el territorio nacional se llevará a cabo la primera vuelta electoral.

Sin embargo, el pasado lunes 25 de mayo, iniciaron las votaciones en el exterior, donde un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Teniendo la posibilidad de sufragar en las 1.489 mesas de votación habilitadas del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

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¿Cómo van las elecciones presidenciales 2026 en el exterior?

De acuerdo con la información alojada en el portal web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mencionaron que el primer día de votaciones en el exterior para estos nuevos comicios presidenciales se ha registrado un alto flujo de sufragantes en los consulados de Colombia, como lo serían el de Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Londres (Inglaterra), Toronto (Canadá) y Buenos Aires (Argentina).

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¿Cuándo saldrán los resultados de las elecciones presidenciales 2026 Colombia?

Según mencionó la información oficial previamente compartida por la Registraduría Nacional, los resultados de la jornada electoral, tanto en el exterior como en el territorio nacional, comenzarán a ser divulgados el 31 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde (hora legal de Colombia).

Según el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se está difundiendo información fraudulenta sobre los resultados electorales en las mesas de votación en el exterior.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, mencionó el servidor público.

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¿Cómo consultar puesto de votación en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia?

Para aquellas personas que aún desconocen el lugar donde podrán ejercer su derecho al voto en el exterior durante los próximos comicios presidenciales, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresas a la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Deberá ingresar su cédula de ciudadanía.

Una vez realizado este paso, ingresar el número de documento y responder el ‘captcha’ que la registraduría establece.

y responder el ‘captcha’ que la registraduría establece. Posteriormente, aparecerá el puesto de votación designado, así como la mesa y la zona establecida por la entidad pública. Adicionalmente, podrá observar: Puesto, mesa, zona, el consulado y dirección.

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