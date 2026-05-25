Capturan a alias ‘Winny’, la ‘Bichota’ y ‘Vicente’, cabecillas de disidencias Farc de ‘Mordisco’

Iván Mordisco convoca cumbre con grupos al margen de la ley tras intervención de EE. UU. en Venezuela

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación confirmaron la captura de tres presuntos cabecillas de la estructura 39 “Arcesio Niño” del Estado Mayor Central de las disidencias Farc, señalados de terrorismo, extorsión, secuestro y acciones armadas en Meta y Guaviare.

Las capturas fueron realizadas de manera simultánea en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Tolima, en una operación adelantada por la DIJIN con apoyo del Ejército Nacional.

Entre los capturados están alias ‘Winny’, señalado como cabecilla de la comisión armada; alias la ‘Bichota’, presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER); y alias ‘Vicente’, identificado por las autoridades como el explosivista de esa estructura criminal.

Según las investigaciones, los tres capturados cumplían funciones relacionadas con logística criminal, inteligencia, reclutamiento forzado y control territorial para la estructura ilegal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Las autoridades también los señalan de extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Meta y Guaviare.

De acuerdo con la Policía Nacional, entre los hechos atribuidos a esta estructura está el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra tropas del Ejército Nacional en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán, Meta.

“Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, impactando principalmente con la fractura logística y financiera”, aseguró el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Las autoridades señalaron además que la operación afecta las economías ilegales y las redes de narcotráfico utilizadas por esa estructura armada ilegal para su expansión en Meta y Guaviare.