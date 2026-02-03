Reunión Petro-Trump: ¿Cuáles fueron las razones que fraccionaron la relación entre los presidentes?

Finalmente llegó unos de los días más esperados, y es el día del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, después de unos meses marcados entre discordias, señalamientos ofensivos y choques diplomáticos.

Desde el año 2025, la relación entre Colombia y Estados Unidos ha atravesado varios momentos de tensión, que empezaron en enero con la desautorización por parte del presidente Gustavo Petro para la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes deportados. Se trató de un trino que hizo Petro exactamente a las 3:41 a. m.,, y que fue respondido de forma inmediata por el mandatario Donald Trump, con la implementación de un arancel del 25 % a las exportaciones colombianas, con el cierre de la oficina de visas en Colombia, la revisión de ayudas para Colombia y la decisión más importante que fue la revocatoria de visas para altos funcionarios.

Sin embargo, estas decisiones fueron mediadas por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña y Laura Sarabia, y Colombia decisión aceptar la entrada de migrantes, y anunció el envío de aeronaves de la Fuerza Aérea para recogerlos.

En julio se volvió a presentar otro inconveniente tras la acusación del presidente Petro hacia funcionarios del Gobierno norteamericano, de hacer parte de un plan para supuestamente sacarlo del poder, y que estaba liderado por el excanciller Álvaro Leyva. Fue en ese momento, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia, y anunciaron el retiro de funcionarios de ambos Gobiernos.

Otro de los desencuentros que mayor tuvo relevancia, fue cuando en pleno Times Square, el presidente Petro le hizo un llamado a los soldados estadounidenses para que desobedecieras las órdenes de Donald Trump. En ese momento, el Gobierno norteamericano anunció la revocatoria de la visa para el presidente Petro, la entonces directora del Dapre y el ministro de Minas, Edwin Palma, pues hacían parte de la comitiva que acompañó al mandatario a Estados Unidos.

La tensión volvió a aumentar, cuando en una rueda de prensa, el mandatario norteamericano aseguró públicamente que Petro era un “líder del narcotráfico” y sugirió cortar pagos y ayudas a Colombia. Esto como respuesta a los cuestionamientos del presidente por los ataques con misiles en el mar Caribe y en el Océano Pacífico. Por estos hechos el embajador Daniel García Peña fue llamado a consultas.

Días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó al presidente Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro en la lista Clinton.

Los días pasaban y se seguían presentando fracciones, esta vez por cuenta de un foto montaje, con una foto que supuestamente se había filtrado por parte de una periodista de la Casa Blanca, que mostraba a Petro y a Nicolás Maduro con overoles naranjas de presos en EE. UU. Por estos hechos, Petro presentó una nota de protesta y calificó el hecho como un irrespeto al país.

Tensión interminable

Pero la crisis más fuerte se desató el 3 de enero, el día de la captura de Nicolás Maduro cuando el presidente Petro reaccionó con fuertes trinos, medidas preventivas en la frontera y el llamado de la OEA y la ONU, por lo que el mandatario estadounidense respondió sugiriendo una posible operación en Colombia y volviendo a llamar al presidente Petro como líder del narcotráfico.

Pero la tensión entre los dos presidentes se medió el 7 de enero, con la llamada entre los dos mandatarios en la que acordaron el encuentro en la Casa Blanca, que se dará este martes en Washington sobre las 11 de la mañana.