Presidente Petro viaja a Washington este domingo a cita crucial con Donald Trump

En la tarde de este domingo 1 de febrero el presidente Gustavo Petro partirá rumbo a Washington al esperado encuentro que sostendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Se trata de una reunión clave para la relación entre ambos países, después de meses de tensiones.

La comitiva del mandatario colombiano la integran la canciller Rosa Villavicencio y otros funcionarios del Alto Gobierno, entre ellos Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien es clave para la conversación que se dará en términos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dos asuntos que han agudizado las recientes confrontaciones.

En el avión presidencial también irán Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Marcela Tovar, quien es embajadora de Colombia ante la República de Austria y jefe de la Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Viena.

La cita está prevista para este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, en medio de varias medidas para garantizar el éxito de la cumbre, teniendo en cuenta los temperamentos de ambos presidentes. Una de las decisiones más llamativas es que, por el momento, no está previsto el ingreso de medios de comunicación, aparentemente para prevenir que se repitan escenas ya vividas en el despacho oval, como la de la reunión que sostuvo Trump con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Los temas que hablarán

El presidente Petro ha anticipado algunos puntos de la agenda, señalando que será una charla de “tú a tú”, pero calificándola además como “clave, fundamental y determinante”, no solo para su vida “personal, sino para la vida de la humanidad”.

“Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general”, agregó el jefe de Estado.

Mientras tanto, el presidente Trump también parece optimista frente a lo que ocurrirá durante el encuentro que podría dar ayudar a pasar la página de agravios intercambiados.

“Quiere reunirse y a mí me parece bien. También me he reconciliado con gente, así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena. La gente de Colombia es increíble”, precisó el mandatario estadounidense.

También se espera que Petro y Trump hablen de extradiciones, de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos y de la crisis en la región por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sobre este último asunto, la reciente declaración de Petro asegurando que Maduro está “secuestrado” causó nerviosismo y se espera que el tono pueda moderarse, de cara a la cita que tendrá cara a cara con Donald Trump.

“Las instrucciones que el presidente Trump ha dado en este país, las instrucciones que el presidente Petro me ha dado mí y a los otros en Colombia, están todos encaminados a garantizar que esa reunión salga lo mejor posible para los dos países”, afirmó el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

La agenda arrancará este lunes y también están previstas reuniones con organismos multilaterales, entre ellas una visita el miércoles 4 de febrero a las 3:00 p. m. a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).