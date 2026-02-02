Política

Canciller se reunió con MinDefensa y embajador en EE.UU. para preparar agenda Petro-Trump

La canciller Rosa Villavicencio entregó detalles de los temas que el mandatario Petro tiene previsto presentar a su homólogo estadounidense.

Rosa Villavicencio. Foto: AFP

A tan solo unas horas del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, la canciller Rosa Villavicencio se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el embajador Daniel García-Peña para preparar la agenda de la reunión.

Primero que todo, dejó claro la importancia de este encuentro entre los dos presidentes para la soberanía y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, por lo que la canciller aseguró que el Gobierno busca “relanzar” la relación con Estados Unidos y darle un nuevo aire, para garantizar el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y en temas sociales, diplomáticos y económicos.

¿Qué detalles se sabe de la reunión entre Trump y Petro?

El encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, se tiene prevista para mañana martes 3 de febrero a las 11:00 de la mañana.

Al encuentro, solo podrán entrar dos personas de la comitiva a acompañar al presidente colombiano a este encuentro esperado en la Casa Blanca.

Hasta el momento, las personas que acompañarán al presidente en la reunión serán la canciller Rosa Villavicencio y el embajador en Washington, Daniel García-Peña. Además, la reunión contará con un traductor, pues el mandatario Petro no maneja el inglés.

