Trump aseguró que Petro cambió su actitud tras la captura de Maduro: “la reunión será buena”

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Durante una audiencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que su homólogo colombiano, el presidente Gustavo Petro, cambió su actitud después del arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

En la víspera de su reunión en Washington, Trump reconoció que Petro ya no es hostil como antes, calificándolo como una persona amable.

“(Petro) ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero de alguna manera, después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho de actitud, así que ahora tengo ganas de verlo. Él vendrá”, dijo el mandatario estadounidense.

También aseguró que hablarán de la lucha contra el narcotráfico, pues “salen enormes cantidades de drogas desde su país”.

“Tendremos una buena reunión”, concluyó el mandatario.

Positivismo en ambos lados

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se mostró “muy positiva” sobre la reunión que mantendrán el presidente colombiano, Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.

“Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región”, declaró la canciller a la prensa en Washington junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña, y el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez.

Por su parte, el embajador aseguró que están trabajando con la delegación para preparar la reunión pero consideró que un encuentro de este nivel, considerando la personalidad de ambos mandatarios, es “impredecible” y que “no se sabe lo que puede pasar”.

“Sabemos han tenido diferencias y seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo”, dijo García Peña.

Visita de Estado

Petro y una delegación de su Gobierno llegaron el domingo por la noche a la capital estadounidense para su reunión con Trump, que el mandatario colombiano espera que sirva para recomponer una relación alterada en el último año por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico, la política migratoria de Washington y la intervención de EE.UU. en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro.

La canciller colombiana puso el foco en los esfuerzos diplomáticos de la delegación para lograr una “desescalada” en la tensión entre Trump y Petro y garantizar su diálogo.

Narcotráfico, el tema clave

El ministro de Defensa destacó en su declaración los avances respecto a la incautación de narcóticos en el país latinoamericano, y aseguró que Petro informará al mandatario republicano sobre estos esfuerzos.

Sánchez Suárez insistió en la idea de combatir un “enemigo común” con Washington, al que considera un “aliado estratégico” en la lucha contra el narcotráfico.

“Creo que este encuentro es trascendental para la historia de nuestras naciones y aquí el mensaje es claro: Ganan las naciones y perderán los criminales”, subrayó.

A mediados de septiembre pasado, por diferencias sobre los resultados de la lucha contra las drogas, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en ese campo, y en octubre le revocó la visa a Petro, a quien Trump acusó de ser “un líder del narcotráfico”.

