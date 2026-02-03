Presidente Gustavo Petro habla en exclusiva con Caracol Radio tras reunión con Donald Trump

El presidente de la República, Gustavo Petro, habla en exclusiva para Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que para él fue un honor estar en EE.UU. y en la Casa Blanca, sabiendo que ha estudiado la historia de Estados Unidos e incluso viviendo allí en condición de exilio.

“Ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca, ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador, lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”. dijo.

A propósito, señaló que la reunión se dio en momento en el que el hay temores y expectativas en el mundo.

¿Cómo fue la reunión Petro-Trunp?

Según contó el presidente a Julio Sánchez Cristo, se encontró con “un gobierno Gobierno que se reúne en su máximo nivel. ”Cambió los comensales de la reunión, me sirvieron un rico tinto colombiano. Estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno. La reunión se da entre gobierno y gobierno, no entre facción y la otra”.

Asimismo, mencionó que hablaron de temas como Naciones Unidas, de los tiempos de hoy y los que vienen.

¿Logró convencer a Trump de sus ideas?

“Lo que yo veía a través de la prensa, como contradicciones con mis ideas, no las vi ahí, era más con otros funcionarios”, afirmó.

Petro indicó que habló sobre las energías limpias y cómo La Guajira y América Latina pueden generar energías limpias para reactivar a Venezuela y para usarse en Estados Unidos.

“Quedó claro, sin pelear, que la energía limpia podría activar el occidente de Venezuela que nos permita quitar los campos de hoja de coca del Catatumbo”, comentó.

¿Cambiará la estrategia y la política contra el ELN?

El mandatario colombiano propuso que, de manera conjunta, los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen de tal manera que quienes, “arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”.

“Quienes quieran, los campesinos, sustituir, erradicar de verdad y reemplazarlos por cacao o café, ¡De una!”, agregó.

