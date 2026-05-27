🔴EN VIVO Peñarol vs. Santa Fe: por un cupo en octavos de final de la Copa Libertadores

El conjunto uruguayo busca asegurar un cupo a Sudamericana, mientras que Santa Fe sueña con avanzar a octavos de final de la Libertadores.

Peñarol afrontará su último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para mantener opciones de continuar en competencia internacional. El cuadro uruguayo no ha podido celebrar victorias en esta edición de la Libertadores y llega golpeado por una campaña muy lejos de las expectativas, aunque su reciente triunfo ante Defensor Sporting y la racha de seis encuentros sin perder le devuelven algo de confianza para cerrar de mejor manera el semestre.

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Por su parte, Independiente Santa Fe todavía conserva esperanzas de avanzar a los octavos de final, aunque no depende únicamente de su resultado. El conjunto bogotano necesita vencer en Montevideo y esperar que Platense no consiga sumar puntos frente a Corinthians para lograr la clasificación. Tras la dolorosa eliminación en los cuadrangulares del fútbol colombiano, el equipo cardenal buscará en la Libertadores una oportunidad para rescatar la temporada.

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Uno de los aspectos que más preocupa en Santa Fe es su rendimiento fuera de casa. El elenco capitalino perdió sus dos compromisos como visitante en esta Copa Libertadores y recibió dos goles en cada presentación, una estadística que intentará cambiar en un escenario históricamente complicado como el estadio de Peñarol. Todo apunta a un duelo intenso y de alta tensión, con ambos equipos obligados a arriesgar desde el inicio.

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