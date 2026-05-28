Senador Bernie Moreno defiende alianza entre EE. UU. y Ecuador y cita experiencia de Colombia
El senador republicano aseguró que limitar las operaciones conjuntas con Ecuador enviaría un “mensaje dañino” a América Latina mientras carteles continúan expandiendo el tráfico de drogas y violencia en la región.
El senador republicano Bernie Moreno pidió al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazar la solicitud de varios legisladores demócratas que buscan suspender operaciones conjuntas entre Washington y Ecuador.
En una carta, Moreno defendió al presidente Daniel Noboa y aseguró que su gobierno “finalmente está respondiendo con fuerza contra narcoterroristas”, apuntando a carteles, redes de tráfico humano y organizaciones criminales.
En la misiva, a la que tuvo acceso Caracol Radio, el senador incluyó una referencia directa a Colombia para justificar su posición. “Tuve un asiento en primera fila para ver la destrucción que las organizaciones narcoterroristas infligen sobre familias y comunidades en toda la región”, escribió Moreno.
Además, afirmó que resulta “profundamente preocupante” que funcionarios electos en Estados Unidos intenten “atar las manos” de fuerzas estadounidenses y ecuatorianas basándose, según él, en acusaciones no verificadas.
En la carta, el republicano Bernie Moreo también criticó a los demócratas encabezados por Jesús García y Alexandria Ocasio-Cortez, asegurando que cuestionar al gobierno de Noboa mientras los carteles “continúan asesinando, traficando drogas y destruyendo vidas” envía “un mensaje dañino a través de América Latina”.
Juan Esteban Silva
Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...