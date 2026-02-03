Actualidad

[Fotos] Así fue el saludo entre Gustavo Petro y Donald Trump: hubo apretón de manos

El presidente Gustavo Petro y Donald Trump caminaron al interior de la Casa Blanca.

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

En la mañana de este martes, 3 de febrero, la Presidencia de Colombia publicó las primeras imágenes del encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Vea aquí: EN VIVO 🔴 Encuentro Gustavo Petro-Donald Trump HOY 3 de febrero: Así va la reunión en Casa Blanca

En las imágenes se aprecia a ambos mandatarios caminando por los pasillos de la Casa Blanca.

Asimismo, se Caracol Radio conoció que dentro del Despacho Oval, además de Petro y Trump, está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Lea aquí: La historia de una crisis entre Colombia y Estados Unidos: ¿la reunión Trump-Petro será suficiente?

Minutos antes, la Presidencia colombiana también había compartido imágenes de previas a la salida de Petro hacia la Casa Blanca.

La lucha contra el narcotráfico, nosotros sí la hemos sufrido y de verdad, no es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida de debates que ustedes oyeron a esta lucha”, afirmó el jefe de Estado.

Le puede interesar: Exembajador Sullivan: reunión Trump-Petro, una gran oportunidad para resetear la relación bilateral

Estas son las fotos del encuentro entre Petro y Trump

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

Encuentro Petro-Trump. Foto: Presidencia Colombia

