“No me hago elegir por asesinos”: Petro sobre presunta financiación de ‘La Inmaculada’ a su campaña

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda ‘La Inmaculada’ solicitado por una corte del estado de Texas.

Marín, que fue extraditado apenas horas antes del encuentro en la Casa Blanca entre el presidente Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es requerido por tres cargos federales: concierto para distribuir cocaína, concierto para traficar con la intención de importarla a Estados Unidos, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de la droga.

En medio de este proceso, Marín advirtió que haría públicas varias pruebas que tiene en su poder sobre la presunta financiación de ‘La Inmaculada’ a la campaña del presidente Petro a través del hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.

Al respecto, el presidente Petro le dijo a Julio Sánchez Cristo que “pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña”, pero que, si él lo hubiera querido así, “estaría lleno de billetes, solo que ya estaría muerto por allá, preso quién sabe cómo, descuartizado. Yo sé lo que son ellos”.

No obstante, el mandatario aseguró que, como también se lo ha dicho a la CIA, “los chantajes no van conmigo”.

“Si alguien cometió algún error, pues que lo pague, pero yo no me asusto con eso. Yo he dicho claramente: no me hago elegir por asesinos. Me hago elegir por el voto libre de mi pueblo y por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”, declaró el mandatario.

También se refirió a la información que sugiere que ‘Pipe Tuluá’ habría pagado a funcionarios para no ser extraditado: “Sería quizás muy rico en este momento si hubiera aceptado ese tipo de ofrecimientos, pero no voy a ser esclavo de ningún bandido”, reiteró.

En cuanto a los señalamientos en contra de su hermano, Juan Fernando Petro, el presidente aseguró: “Yo hablé con él y él me dice que eso no existe”.

