Exembajador Sullivan: reunión Trump-Petro, una gran oportunidad para resetear la relación bilateral

Kevin Sullivan, exembajador de Estados Unidos, habla sobre la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

Kevin Sullivan, exembajador de Estados Unidos, califió la próxima reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca como una “gran oportunidad” para “resetear” la relación bilateral, la cual ha sido “bastante problemática últimamente”.

Sullivan enfatizó que la clave del éxito del encuentro radicará en lograr acuerdos sobre “medidas nuevas eficaces para cambiar la tendencia en cuanto a la producción de coca en Colombia” y en “hacer un combate más efectivo contra los grupos criminales en Colombia”. Estas metas, según el exembajador, son consistentes con la estrategia de seguridad nacional de Trump para el hemisferio occidental.

