Exembajador Sullivan: reunión Trump-Petro, una gran oportunidad para resetear la relación bilateral
Para Kevin Sullivan, exembajador de Estados Unidos, la lucha contra la coca y grupos criminales serán los temas clave en el encuentro Trump-Petro.
09:42
Kevin Sullivan, exembajador de Estados Unidos, califió la próxima reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca como una “gran oportunidad” para “resetear” la relación bilateral, la cual ha sido “bastante problemática últimamente”.
Sullivan enfatizó que la clave del éxito del encuentro radicará en lograr acuerdos sobre “medidas nuevas eficaces para cambiar la tendencia en cuanto a la producción de coca en Colombia” y en “hacer un combate más efectivo contra los grupos criminales en Colombia”. Estas metas, según el exembajador, son consistentes con la estrategia de seguridad nacional de Trump para el hemisferio occidental.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:
