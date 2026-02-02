Banderas de Colombia y Estados Unidos, Armando Benedetti y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Cristian Bayona)

¿Por qué Armando Benedetti no está en la comitiva de Gustavo Petro en Washington?

Caracol Radio está en Washington para informar sobre la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump. La comitiva del mandatario colombiano la integran nombres como el de la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, el embajador Daniel García Peña, entre otros, sin embargo, no está el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Cabe resaltar que todos los altos funcionarios que van en la comitiva del presidente Petro tienen un permiso especial por cinco días para estar en Estados Unidos. No obstante, la autorización para Benedetti va hasta el viernes 7 de agosto de 2026.

¿Por qué Benedetti no está en la comitiva de Petro?

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el ministro del Interior decidió no ir a Estados Unidos para la reunión Petro-Trump.

¿Cuál es la agenda de Petro en Washington D.C.?

Según pudo conocer Caracol Radio, la agenda internacional del mandatario colombiano se basará en el diálogo político, académico y comunitario, además del relacionamiento institucional entre Estados Unidos y Colombia.

Todo gira alrededor la reunión entre mandatarios, por lo que los miembros de la comitiva tienen la instrucción de no dar detalles al respecto.

Escuche la noticia completa sobre Armando Benedetti aquí:

