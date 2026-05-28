Seguridad y Fuerza Pública: las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales 2026

Colombia se prepara para una jornada electoral crucial el próximo domingo, 31 de mayo, con la seguridad y la fuerza pública emergiendo como temas centrales en el debate público. Tras los desafíos de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los candidatos han presentado diversas propuestas para abordar la preocupación ciudadana.

Las visiones de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los candidatos que lideran en las encuestas presidenciales, ofrecen perspectivas distintas sobre cómo garantizar el orden del país:

Iván Cepeda: la Paz Total y la prioridad de las víctimas

Iván Cepeda, el candidato oficial del Pacto Histórico, en su propuesta, se posiciona como un fortalecedor de la política de Paz Total del actual gobierno. Para Cepeda, la consolidación de esta política es un pilar fundamental en materia de seguridad.

En primer lugar, plantea un fortalecimiento de las negociaciones con grupos armados ilegales para lograr una pacificación integral del territorio. En segundo lugar, subrayó la importancia de la implementación completa de un acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC.

En su plan de gobierno, Cepeda enfatiza la necesidad de fortalecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

También propone que el genocidio político cometido contra la Unión Patriótica, comunidades campesinas e indígenas sea reconocido y que exista una coordinación con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, debido a que considera que la revolución ética es la base de la reconciliación nacional, pues la paz lo solamente se reduce a lo judicial, sino que se convierte en justicia social.

Paloma Valencia: mano dura y fortalecimiento militar

En contraste, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, prioriza en su plan la acción contundente de la fuerza pública y una inversión en las capacidades militares y tecnológicas. Su lema “Enfrentar la crisis de seguridad para vivir sin miedo” representa su enfoque.

Según detalla el plan, se busca aumentar el gasto en seguridad y defensa en casi 20 billones de pesos en su periodo como presidente e incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías. Además, propone una “militarización estratégica” en algunas vías y regiones en riesgo.

Además, promoverá la cárcel para los corruptos y la extinción de sus bienes. También robustecer el sistema de justicia penal para que sea rápida, evitando la impunidad y la reincidencia.

Abelardo de la Espriella: defensa nacional y cero negociación con los criminales

Para el candidato Abelaro de la Espriella, el crimen es el “principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. El candidato dejó claro que “con los criminales no habrá negociación”. Calificó la política de ‘Paz Total’ de Gustavo Petro como una “paz fracasada” y una “traición a la patria”.

Por esto, su propuesta se enmarca en una visión de “salvar a Colombia” de la violencia criminal y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Para ello, sus enfoques en materia de seguridad se centran en destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.

Otra bandera del candidato de la Espriella es recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública, recuperar el sistema carcelario, destruir economías ilegales.

Otros candidatos presidenciales 2026

Sergio Fajardo

Buscará recuperar el control territorial combatiendo el crimen, el narcotráfico y la violencia. Garantizará la seguridad urbana y rural de la mano de gobernadores y alcaldes. De igual manera, es vital en su programa asegurar las fronteras.

Claudia López

Propone un sistema judicial de tres tiempos (antimafia, ordinaria y restaurativa), que Colombia lidere en el mundo la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, pero también que la contratación pública esté “blindada” con blockchain en licitaciones y transparencia en el SECOP.

Roy Barreras

En entrevista con Caracol Radio, el candidato presidencial criticó la política de Paz Total del gobierno Petro por carecer de un marco jurídico, líneas rojas y límites, lo que, según él, permite a los “bandidos” abusar de la buena fe. En contraste, resaltó que ellos primero hicieron el marco de la paz de 2016, luego negociaron y finalmente firmaron un acuerdo que considera una hoja de ruta para Colombia, incluyendo la reforma agraria y la reforma política anticorrupción.

Lamentó que el gobierno de Iván Duque “hizo trizas” este acuerdo y afirmó que esta es la razón por la que sigue en el tarjetón, para evitar que la “derecha extrema” destruya ese legado, que incluye la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mauricio Lizcano

Propone fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, en especial el Gaula y las Unidades de Inteligencia, tanto de la Policía como de la Fiscalía, para identificar, infiltrar y desmantelar las redes extorsionistas. Además, buscará una alianza con el FBI y otros organismos internacionales para combatir la extorsión.

Miguel Uribe Londoño

Devolver la seguridad y reducir la violencia con acciones “sin ambigüedades” contra las estructuras armadas. Implementar una política integral frente a los cultivos ilícitos y economías ilegales. Resalta la modernización tecnológica de la fuerza pública.

Sondra Macollins

Propone todo un entramado liderado tecnológicamente para fortalecer la seguridad en el país.

Santiago Botero

Ley de Punto Final y pena de muerte. En diálogo con Caracol Radio, Botero explicó que esta se trata de una medida que borra los delitos cometidos antes de una fecha estipulada, pero los nuevos criminales se enfrentarían a la pena de muerte. Además, mediante un referendo, les haría cinco preguntas a los colombianos para autorizar la pena de muerte.

Gustavo Matamoros Camacho

Acabaría con la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y abordaría la seguridad con un enfoque centrado en el bienestar de las personas.