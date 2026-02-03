Petro cuestionó a Trump la captura de Nicolás Maduro, ¿le preocupó vivir lo mismo?

En diálogo con Caracol Radio, el presidente Petro dijo que los ataques en Caracas fueron un punto que se tocó durante la conversación con Donald Trump. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Luego de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario colombiano habló con Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio sobre los elementos clave de la conversación y uno de los puntos del encuentro fueron los ataques en Caracas y la captura de Nicolás Maduro el 3 de febrero.

En entrevista, Petro dijo que Donald Trump le preguntó si se había asustado por lo que ocurrió en Caracas y también le interesaba saber su percepción sobre “la acción en Caracas”.

“Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy (presidenta encargada de Venezuela) y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas oficialistas racionales”, confirmó Petro.

Sobre el diálogo relacionado al futuro de Venezuela, Petro señaló que dijo a Trump que “el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro son lo fundamental y pasan con que se encuentren las fuerzas racionales de Venezuela. Creo que (Trump) lo entendió bien”.

Maduro, tema clave también en Caracas

A la par de la conversación de Donald Trump y Gustavo Petro, que ocurrió exactamente un mes después de la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela miles de personas marcharon para exigir la liberación del derrocado mandatario.

Una marea de camisetas rojas era visible a lo largo de una avenida importante de Caracas, vía al centro de ciudad, que concentra los poderes públicos.

Decenas de chavistas se reunieron en una avenida del oeste de Caracas para llevar a cabo una vigilia en la que exigen el regreso del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes cumplen un mes detenidos en Estados Unidos, tras un ataque militar a la capital venezolana y otras tres regiones cercanas. (Cortesía: EFE/ Miguel Gutiérrez) / MIGUEL GUTIERREZ Ampliar

Canciones de campaña sonaban en enormes bocinas de camiones que escoltaban al grupo.

“Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos, hay muchas emociones dentro de este proceso que nos tiene en la calle”, expresó José Perdomo, empleado público de 58 años.

“La esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente”, afirmó.

Líderes impredecibles

Adeptos a las redes sociales y a los largos mensajes y publicaciones, ambos líderes han realizado distintos esfuerzos para rebajar la tensión desde su inesperada llamada telefónica del 7 de enero, en la que acordaron esta cita.

Pero los dos son impredecibles ante la prensa, y la Casa Blanca mantuvo la reunión en perfil bajo, con apenas unas fotografías del Despacho Oval.

Del lado colombiano, Petro estuvo acompañado de su canciller, Rosa Villavicencio, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y su embajador en Washington, Daniel García-Peña.

Trump estuvo acompañado del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque ambos son afines al tono coloquial y populista, todo lo demás los separa: Petro es un exguerrillero que quiere mantener en alto la voz de la izquierda en el continente, que entró en un ciclo claramente conservador.

Encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia Colombia Ampliar

Trump es el líder que resucitó la doctrina Monroe, de intervencionismo en la región, al punto de que obliga a todos sus vecinos del Sur a posicionarse: a favor o en contra de Estados Unidos.

Un año de tensiones

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos Gobiernos e insultos entre los dos mandatarios.

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó el visado de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada ‘Lista Clinton’, lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política migratoria y medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza, y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Vea la entrevista completa en Caracol Radio: