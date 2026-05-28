MinDefensa advierte que habría menores entre muertos por combates de disidencias Farc en Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los enfrentamientos entre las disidencias Farc de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ en zona rural de Guaviare habrían dejado múltiples muertos.

“Las estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”, aseguró el ministro.

Según el jefe de la cartera de Defensa, “el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad”.

El ministro agregó que estos hechos “evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Las autoridades y organismos judiciales intentan ingresar a la zona selvática para verificar el número de muertos y adelantar los procedimientos correspondientes junto a Medicina Legal.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que entre los presuntos muertos estaría alias ‘Negro Primo’ o ‘Domingo Bicho’, señalado cabecilla de las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’.

Las Fuerzas Militares mantienen operaciones en la zona mientras avanzan las verificaciones sobre la magnitud de los combates registrados en esta región del Guaviare.